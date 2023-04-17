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Жена Шольца уходит с поста министра образования Бранденбурга

Жена Шольца уходит с поста министра образования Бранденбурга Жена канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст (Социально-демократическая-партия Германии - СДПГ) уходит в отставку с поста министра образования федеральной земли Бранденбург на востоке ФРГ.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 15:58
Жена Шольца уходит с поста министра образования Бранденбурга

Жена канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст (Социально-демократическая-партия Германии - СДПГ) уходит в отставку с поста министра образования федеральной земли Бранденбург на востоке ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel.

62-летняя Эрнст является членом правительства германского региона с 2017 года. В 2021 году она была председателем Конференции министров образования.

Совсем недавно, как пишет издание​​​​, в адрес жены Шольца прозвучала резкая критика со стороны родителей и учителей. Предполагается, что ее отставка в какой-то степени связана с этим. Преемником Эрнст, как отмечает издание, должен стать Штеффен Фрайберг (СДПГ). Он занимал пост статс-секретаря в министерстве образования.

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