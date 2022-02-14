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Жена принца Уэльского вслед за ним заразилась коронавирусом

Жена принца Уэльского вслед за ним заразилась коронавирусом Жена принца Уэльского, герцогиня Корнуолльская Камилла заразилась коронавирусом вслед за мужем.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 17:02
Жена принца Уэльского вслед за ним заразилась коронавирусом

Жена принца Уэльского, герцогиня Корнуолльская Камилла заразилась коронавирусом вслед за мужем.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Кларенс-хаусе.

Принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19 10 февраля и самоизолировался. У Камиллы тесты сначала были негативные, и она продолжила участие в ряде общественных мероприятий.

За два дня до заражения принц виделся с Елизаветой II, но источник ВВС при дворе сказал, что у королевы никаких симптомов заболевания с тех пор не проявилось.

Принц Уэльский болеет COVID-19 второй раз с начала пандемии, Камилла заразилась впервые. Супруги прививались от коронавируса по меньшей мере один раз - в начале 2021 года.

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Версия на английском языке Prince Charles' wife Camilla tests positive for coronavirus

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