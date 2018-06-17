Жена принца Камбоджи погибла в результате ДТП - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Супруга 74-летнего принца Камбоджи Нородома Ранарита Оук Пхалл погибла от травм, полученных в результате ДТП на юго-западе королевства.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита и его жены утром 17 июня столкнулся со встречной машиной.

После чего супруги были доставлены в больницу.

***12:21

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его жена Оук Пхалла в воскресенье получили травмы в аварии, в которую они попали на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.

Автомобиль супругов столкнулся со встречной машиной, принц и его жена были госпитализированы, сообщил агентству представитель местной полиции. Нородом Ранарит получил легкие травмы ног и головы, а его супруга серьезно пострадала.