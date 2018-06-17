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    Жена принца Камбоджи погибла в результате ДТП - ОБНОВЛЕНО

    Нородом Ранарит получил легкие травмы, а его супруга серьезно пострадала

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Супруга 74-летнего принца Камбоджи Нородома Ранарита Оук Пхалл погибла от травм, полученных в результате ДТП на юго-западе королевства.

    Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита и его жены утром 17 июня столкнулся со встречной машиной.

    После чего супруги были доставлены в больницу.

    ***12:21

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его жена Оук Пхалла в воскресенье получили травмы в аварии, в которую они попали на юго-западе страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    Автомобиль супругов столкнулся со встречной машиной, принц и его жена были госпитализированы, сообщил агентству представитель местной полиции. Нородом Ранарит получил легкие травмы ног и головы, а его супруга серьезно пострадала.

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