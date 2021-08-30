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Жена экс-посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство

Жена экс-посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство Франсуаза де Соуза Оливейра, жена посла Греции в Бразилии, получила 31 год тюрьмы за его убийство в 2016 году.
Другие страны
30 августа 2021 г. 03:25
Жена экс-посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство

Франсуаза де Соуза Оливейра, жена бывшего посла Греции в Бразилии, получила 31 год тюрьмы за его убийство в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

"Суд приговорил Франсуазу де Соузу Оливейру к 31 году тюрьмы, а ее любовника - полицейского Сержиу Морейру - к 22 годам", - отмечает издание.

Родственник полицейского Эдуарду Морейра был оправдан по делу об убийстве, но был приговорен к году тюрьмы за сокрытие тела посла. Это наказание он уже отбыл.

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис погиб в декабре 2016 года. Его обгоревший труп нашли в автомобиле в Рио-де-Жанейро.

Амиридис пропал 26 декабря в Рио-де-Жанейро, куда поехал в рождественский отпуск с женой, бразильянкой по происхождению. Она и заявила о его исчезновении, а в ходе расследования выяснилось, что она организовала убийство своего 59-летнего мужа.

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