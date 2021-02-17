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Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике Жена главы КНДР Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год
Другие страны
17 февраля 2021 г. 07:01
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу

Жена главы КНДР Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год.

Как передает Report, фото на своем сайте опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу появилась с ним на концерте в честь Дня Звезды (дня рождения Ким Чен Ира). Мероприятие прошло в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

В предыдущий раз государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе заговорили о ее исчезновении.

Одной из возможных причин исчезновения Ли Соль Чжу из публичного поля называли ее уход за Ким Гён Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, в связи с тем, что Ким Чен Ын очень привязан к своей тете, которая может быть больна. Вторая — у супруги руководителя КНДР проблемы со здоровьем. По другим данным, Ли Соль Чжу перестала появляться на публике из-за распространения коронавируса с целью защитить себя и семью, поскольку "многие не носят маски должным образом во время массовых мероприятий".

После этого The Times сообщал, что Ким Чен Ына заметили в компании с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль (Hyon Song-wol).

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Версия на азербайджанском языке ФотоKim Çen Inın xanımı bir ildən sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxdı

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