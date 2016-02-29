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    ​Жена главаря ИГИЛ исчезла при загадочных обстоятельстах

    Диана Крюгер покинула лагерь группировки в иракской провинции Найнава и не вернулась

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Главаря ИГИЛ бросила жена. Супруга Абу Бакра аль-Багдади исчезла при невыясненных обстоятельствах. Гражданка Германии Диана Крюгер покинула лагерь группировки в иракской провинции Найнава и не вернулась.

    Как передает Report, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на местные телеканалы.

    Вместе с женой аль-Багдади пропали две женщины, которые постоянно находились рядом с Крюгер и считались её помощницами.

    На поиски супруги и задержание всех, кто её сопровождает, Аль-Багдади послал элитный отряд своей группировки.

    Свадьба Абу Бакра аль-Багдади и Дианы Крюгер состоялась 8 октября 2015 года в Ираке в обстановке полной секретности. После церемонии бракосочетания они отправились в город Мосул.

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