​Жена главаря ИГИЛ исчезла при загадочных обстоятельстах

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Главаря ИГИЛ бросила жена. Супруга Абу Бакра аль-Багдади исчезла при невыясненных обстоятельствах. Гражданка Германии Диана Крюгер покинула лагерь группировки в иракской провинции Найнава и не вернулась.

Как передает Report, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на местные телеканалы.

Вместе с женой аль-Багдади пропали две женщины, которые постоянно находились рядом с Крюгер и считались её помощницами.

На поиски супруги и задержание всех, кто её сопровождает, Аль-Багдади послал элитный отряд своей группировки.

Свадьба Абу Бакра аль-Багдади и Дианы Крюгер состоялась 8 октября 2015 года в Ираке в обстановке полной секретности. После церемонии бракосочетания они отправились в город Мосул.