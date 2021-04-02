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Жена Байдена разыграла журналистов

Жена Байдена разыграла журналистов Как сообщает NBC, первой леди удалось разыграть даже своих помощников.
Другие страны
2 апреля 2021 г. 16:13
Жена Байдена разыграла журналистов

Первая леди США Джилл Байден 1 апреля разыграла членов пресс-пула, притворившись стюардессой во время перелета из Калифорнии в Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC.

Во время подачи еды Джилл появилась в черном парике с бейджиком "Жасмин" и раздала желающим мороженое.

По словам журналистов, никто не распознал в стюардессе супругу американского лидера. Вернувшись без парика, она воскликнула: "С первым апреля!"

Как сообщает NBC, первой леди удалось разыграть даже своих помощников.

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