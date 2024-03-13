Жена Ассанжа заявила, что США могут тайно его вывезти с военного аэродрома в Британии

Американские власти могут в считанные часы тайно вывезти основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа с военного аэродрома в Великобритании в том случае, если британский суд согласится на его экстрадицию.

Американские власти могут в считанные часы тайно вывезти основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа с военного аэродрома в Великобритании в том случае, если британский суд согласится на его экстрадицию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила жена австралийского журналиста Стелла Ассанж на пресс-конференции в Лондоне.

По ее словам, ранее в Великобритании уже был прецедент, когда фигурант уголовного расследования по делу о нарушении закона о национальной безопасности был экстрадирован в США. "Приставы забрали этого человека в течение 24 часов [с момента вынесения судебного вердикта]. Его не повезли в [лондонский аэропорт] Хитроу и не посадили на коммерческий рейс, где различные шаги могли предпринять профсоюзы. Этого человека привезли на аэродром США и посадили на военный самолет. Шоу может быть организовано в режиме секретности и под покровом ночи без возможности отреагировать на это", - заявила Стелла Ассанж.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.

Ожидается, что Высокий суд Лондона вынесет вердикт до конца марта.