"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок в городе Эврё

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Группа участников манифестации "желтых жилетов" в городе Эврё ворвалась в помещение муниципальной полиции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал BFM.
По данным телеканала, инцидент произошел в 12:35, однако через час полиции удалось выдворить их оттуда. Также сообщается, что примерно в это же время манифестанты подожгли четыре автомобиля, находившиеся на стоянке близ мэрии города.
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