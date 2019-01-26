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    "Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок в городе Эврё

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Группа участников манифестации "желтых жилетов" в городе Эврё ворвалась в помещение муниципальной полиции. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

    По данным телеканала, инцидент произошел в 12:35, однако через час полиции удалось выдворить их оттуда. Также сообщается, что примерно в это же время манифестанты подожгли четыре автомобиля, находившиеся на стоянке близ мэрии города.

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