"Желтые жилеты" намерены испортить властям Франции празднование Нового года

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Движение «желтых жилетов» во Франции намерено провести новые акции протеста в ближайшую субботу, 29 декабря, а также во время празднования Нового года и в течение января. Об этом пишет в четверг, 27 декабря, агентство France-Presse со ссылкой на разные источники в движении, передает Report.

«Мобилизация продолжится в ближайшие дни, несмотря на то, что власти снесли большинство мест, где мы блокировали автотрассы», — заявила агентству Летисия Даваль, одна из организаторов движения. Согласно призывам, распространенным в социальных сетях, «желтым жилетам» предлагается выйти на новую манифестацию в субботу, 29 декабря. Кроме этого, некоторые участники движения предлагают в соцсетях выйти на Елисейские поля в полночь с 31 декабря на 1 января, чтобы «мирно» и «празднично» выразить протест.

Согласно статистике, в последней акции, в субботу, 22 декабря приняло участие почти в два раза меньше человек чем за неделю до этого: 38 тысяч человек вместо 66 тысяч.