"Жёлтые жилеты" приготовились к 20-й акции протеста во Франции

Жители Франции намерены в субботу, 30 марта, принять участие в очередной акции протеста движения "жёлтых жилетов".

Как передаёт Report со ссылкой на "Интерфакс", манифестации запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты станут уже 20-й акцией "жёлтых жилетов".

Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "жёлтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов.

Так, например, протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля. В Тулузе запретили "жёлтым жилетам" собираться на одной из центральных площадей города - Капитолийской площади. Подобные ограничения на проведения акций в центре города введены также в Руане.

Ранее сообщалось, что один из лидеров движения "жёлтых жилетов" во Франции, Эрик Друэ, приговорен к выплате штрафа в размере 1 500 евро за "несанкционированные демонстрации".