"Желтые жилеты" начали манифестации в Париже и некоторых крупных городах Франции

Баку. 5 января REPORT.AZ/ Десятки людей в желтых жилетах вышли на Елисейские Поля в Париже, чтобы принять участие в согласованной акции протеста, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Власти согласовали проведение двух акций протеста во французской столице. Первая должна начаться на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда манифестанты намерены дойти до здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Вторая - митинг на Елисейских Полях с 10:00 до 17:00 (13:00 - 20:00 по бакинскому времени).

В настоящий момент участники собираются на тротуарах, столкновений с полицией не отмечается.

Митинги также начались в Марселе, Руане и ряде других французских городов.

Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.