«Желтые жилеты» выступили против саммита G7 в Париже

Несколько сотен человек в рамках движения «желтые жилеты» выступили в Париже против саммита G7, проводимого 24 августа в Биаррице. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, демонстранты прошли по улицам французской столицы с лозунгом «G7 для одних и ничто для других».

По словам одного из участников манифестации, за три прошедших месяца власти все еще не прислушались к требованиям «желтых жилетом», в связи с чем вновь появилась необходимость выйти на митинг.

Известно, что демонстрации против «Большой семерки» прошли спокойно, беспорядков и столкновений с полицией не произошло.

Еще одна акция протеста также была проведена в Тулузе, в ней приняли участие около 250 человек.