"Желтые жилеты" в ходе акции в Тулузе надели маску Ассанжа на статую Жанны д'Арк

В ходе протестов активистов движения "желтые жилеты" во французской Тулузе неизвестные надели маску основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на статую Жанны д'Арк.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу радиостанция France Bleu сообщила в своем Twitter.

Как видно на опубликованном изображении, на копье национальной героини Франции участники манифестации также повязали свой символ - желтый светоотражающий жилет автомобилиста.

Ранее сообщалось, что для разгона манифестации в Тулузе полиция применила слезоточивый газ.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против властей республики, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. Прошедшие акции протеста во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.