"Желтые жилеты" призвали сторонников из регионов собраться на акцию протеста в Париже

"Желтые жилеты" готовят новую акцию протеста и просят своих сторонников из регионов поддержать демонстрацию в Париже, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Субботняя манифестация станет 23-й по счету в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября 2018 года.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в эту субботу около 60 тыс. полицейских и жандармов будут следить за порядком на улицах французских городов. "Наша цель - обеспечить безопасность французов и гарантировать свободу демонстраций", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу. Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта". Тогда в ходе акций протеста "желтых жилетов" радикально настроенные молодые люди били витрины магазинов на Елисейских полях, поджигали веранды кафе, нападали на сотрудников полиции.

Кастанер заявил, что полицейские будут действовать в соответствии с недавно вступившим в силу "антихулиганским законом", который ужесточает наказание для погромщиков, позволяет проводить обыск всех подозрительных лиц и задерживать манифестантов за сокрытие лица маской. "Угроза безопасности на предстоящей акции серьезна и требует усиленного режима работы правоохранителей", - сказал министр.