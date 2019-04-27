​"Желтые жилеты" ответят на предложения Макрона новой манифестацией

"Желтые жилеты" готовятся провести в субботу очередную, 24-ю по счету, общенациональную протестную акцию во Франции.

В этот раз "столицей" манифестации должен стать Страсбург, куда, как ожидается, прибудут участники движения из других стран, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Перед субботними демонстрациями несколько групп "желтых жилетов" в социальных сетях запустили акцию "международный призыв", опубликовав баннеры на немецком, испанском, итальянском и других языках, а также видеообращение на YouTube ("Ютуб"). Планируется что, в Страсбурге акция начнется в 13:00 на площади Звезды, откуда колонны манифестантов направятся к зданию Европарламента.

Согласно информации со страниц движения в "Фейсбуке", это мероприятие заинтересовало более 3,5 тыс. пользователей. Опасаясь беспорядков, власти объявили о запрете на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза.

По словам представителей правоохранительных органов, "прибытия большого количества иностранцев на данный момент в Страсбурге не зафиксировано", однако полиция готовится к возможным беспорядкам. Предполагается, что лидеры "желтых жилетов" из разных стран выступят с заявлениями в ответ на большую пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Манифестации также запланированы в Лилле, Бордо, Тулузе, Ренне, Руане и других городах. Одной из самых зрелищных акций должно стать развертывание гигантского желтого жилета на скале Солютре в южной Бургундии. Кроме того, в городе Камбре запланировано ночное шествие.