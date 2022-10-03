Желька Цвиянович заявила о победе на выборах на пост члена Президиума Боснии и Герцеговины

Действующий президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Желька Цвиянович заявила о своей победе в борьбе за пост сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины.

Действующий президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Желька Цвиянович заявила о своей победе в борьбе за пост сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с победной речью в ночь на понедельник политик обратилась к избирателям из штаба своей партии "Союз независимых социал-демократов".

"Мы решили выходить к народу с подтвержденными результатами. Во-первых, я благодарю своих избирателей за поддержку, благодаря которой я одержала эту победу в борьбе за пост члена Президиума БиГ. Я буду защищать интересы Республики Сербской, как я и делала это ранее на других постах", - заявила Цвиянович.

Отметим, что ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ Сауд Арнаутович заявил, что Денис Бечирович (Социал-демократическая партия) от бошняков, Боряна Кришто (Хорватское демократическое содружество) от хорватов и Цвиянович ("Союз независимых социал-демократов") от сербов лидируют на выборах членов Президиума Боснии и Герцеговины. Арнаутович подчеркнул, что результаты носят предварительный характер и будут уточняться в понедельник.