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    Железнодорожный вокзал в Кельне был эвакуирован из-за сообщений о бомбе

    В городе серьезно нарушено расписание поездов и электричек

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Железнодорожный вокзал был эвакуирован в немецком городе-миллионнике Кельн (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) из-за сообщений о бомбе.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

    Полиция начала эвакуацию около 18:30 по местному времени (20:30 мск). Об угрозе взрыва сообщили по телефону. Отмечается, что серьезно нарушено расписание движения поездов и электричек.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что тревога оказалась ложной.

    В понедельник в столице Германии произошел теракт, в результате которого погибли не менее 12 человек.

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