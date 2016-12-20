Железнодорожный вокзал в Кельне был эвакуирован из-за сообщений о бомбе

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Железнодорожный вокзал был эвакуирован в немецком городе-миллионнике Кельн (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) из-за сообщений о бомбе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Полиция начала эвакуацию около 18:30 по местному времени (20:30 мск). Об угрозе взрыва сообщили по телефону. Отмечается, что серьезно нарушено расписание движения поездов и электричек.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что тревога оказалась ложной.

В понедельник в столице Германии произошел теракт, в результате которого погибли не менее 12 человек.