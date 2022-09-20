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Железнодорожное сообщение в Британии почти полностью остановят из-за забастовки

Железнодорожное сообщение в Британии почти полностью остановят из-за забастовки Сотрудники британской Network Rail, владеющей и управляющей железнодорожной инфраструктурой в стране, а также 14 железнодорожных операторов, проведут забастовку 1 октября.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 21:18
Железнодорожное сообщение в Британии почти полностью остановят из-за забастовки

Сотрудники британской Network Rail, владеющей и управляющей железнодорожной инфраструктурой в стране, а также 14 железнодорожных операторов, проведут забастовку 1 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Забастовка, которая будет длиться 24 часа, приведет к практически полной остановке железнодорожного сообщения в Великобритании, пишет газета Financial Times.

Профсоюз работников железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT), пытающийся добиться увеличения зарплат и улучшения условий труда для своих членов, заявил, что не получил от представителей отрасли предложений, которые позволили бы решить проблему путем переговоров.

Машинисты поездов в Великобритании, входящие в профсоюз Aslef, также намерены провести забастовку 1 октября.

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