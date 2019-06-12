Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано из-за упавшего дерева

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано в среду из-за падения дерева на идущую над путями линию электропередач, информировала компания Virgin Trains, которая осуществляет железнодорожные перевозки на этом маршруте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Блокирование нашего маршрута в Шотландию приводит к существенным сбоям [в работе железной дороги]. Нам хотелось бы принести извинения всем нашим клиентам, которых затронула эта ситуация. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь людям завершить их путешествие, но хотели бы посоветовать всем, кто еще не отправился в поездку, либо дождаться того момента, когда перебои прекратятся, либо уехать завтра, либо получить возмещение затраченных на поездку средств", - заявил представитель компании-оператора.

Дерево упало на проложенную над железной дорогой ЛЭП на участке между населенными пунктами Карлайл (Англия) и Локерби (Шотландия). Данная ветка обслуживает районы, примыкающие к побережью Ирландского моря, то есть запад Шотландии.

Инциденты на железной дороге произошли на фоне непогоды в виде обрушившихся на Великобританию ливневых дождей и вызванных ими паводков.