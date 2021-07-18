Железнодорожное сообщение ФРГ с Чехией прервано из-за наводнения

Экстремальные ливни продолжавшиеся почти сутки привели к наводнению в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии. В результате приостановлено железнодорожное сообщение между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином.
Как передает Report, об этом сообщило
Так, маршрут поездов дальнего следования Гамбург - Берлин - Дрезден - Прага временно будет начинаться и заканчиваться в Дрездене.
Отменено движение поездов и на внутренних участках железной дороги. Заменить их на автобусные маршруты не удается из-за затопленных дорог.