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Железнодорожное сообщение ФРГ с Чехией прервано из-за наводнения

Железнодорожное сообщение ФРГ с Чехией прервано из-за наводнения Экстремальные ливни продолжавшиеся почти сутки привели к наводнению в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии. В результате приостановлено железнодорожное сообщение между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином.
Другие страны
18 июля 2021 г. 05:25
Железнодорожное сообщение ФРГ с Чехией прервано из-за наводнения

Экстремальные ливни продолжавшиеся почти сутки привели к наводнению в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии. В результате приостановлено железнодорожное сообщение между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином.

Как передает Report, об этом сообщило Tagesschau со ссылкой на заявление немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

Так, маршрут поездов дальнего следования Гамбург - Берлин - Дрезден - Прага временно будет начинаться и заканчиваться в Дрездене.

Отменено движение поездов и на внутренних участках железной дороги. Заменить их на автобусные маршруты не удается из-за затопленных дорог.

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