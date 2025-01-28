Железнодорожники в Молдове начнут акции протеста с 14 февраля

Сотрудники предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с 14 февраля начнут акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме долгов по зарплатам.

Сотрудники предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с 14 февраля начнут акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме долгов по зарплатам.

Как передает Report, об этом в эфире Сanal 5 заявил председатель профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан.

"Мы готовим протесты, предварительно 14 февраля, затем 28-го и далее. Все подразделения железной дороги. Мы начнем протестовать перед зданием правительства, затем парламента, администрацией президента. Они все были проинформированы", - заявил он.

За последние годы предприятие оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда $7,75 млн. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор.