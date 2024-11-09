Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.

Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.

Как передает Report , об этом сообщает Le Monde.

О намерении организовать протесты объявили профсоюзы CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots. Первую забастовку планируется провести с 20 по 22 ноября. Вторая должна начаться 11 декабря, она будет бессрочной.

В публикации подчеркивается, что железнодорожники выступают против решения правительства Франции ликвидировать Fret SNCF. Компанию хотят разделить на две части: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для технического обслуживания локомотивов.