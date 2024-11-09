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Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 21:35
Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.

Как передает Report, об этом сообщает Le Monde.

О намерении организовать протесты объявили профсоюзы CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots. Первую забастовку планируется провести с 20 по 22 ноября. Вторая должна начаться 11 декабря, она будет бессрочной.

В публикации подчеркивается, что железнодорожники выступают против решения правительства Франции ликвидировать Fret SNCF. Компанию хотят разделить на две части: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для технического обслуживания локомотивов.

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