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    ​Железнодорожники компании Eurostar проведут в августе серию забастовок

    Однодневные стачки запланированы на 12 и 15 августа

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/  Железнодорожники компании скоростных поездов Eurostar проведут в августе серию забастовок в поддержку требований об улучшении условий труда. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном  профсоюзом работников железнодорожного и морского транспорта.

    Однодневные стачки запланированы на 12 и 15 августа. Трехдневная намечена на 27-29 августа.

    "Представители профсоюза добиваются улучшения условий труда, большей сбалансированности между трудовой деятельностью и личной жизнью, - заявил генеральный секретарь Профсоюза работников железнодорожного и морского транспорта Мик Кэш. - Сейчас настала очередь руководства Eurostar выйти с новыми предложениями и сесть за стол переговоров".

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