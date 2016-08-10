​Железнодорожники компании Eurostar проведут в августе серию забастовок

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Железнодорожники компании скоростных поездов Eurostar проведут в августе серию забастовок в поддержку требований об улучшении условий труда.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном профсоюзом работников железнодорожного и морского транспорта.

Однодневные стачки запланированы на 12 и 15 августа. Трехдневная намечена на 27-29 августа.

"Представители профсоюза добиваются улучшения условий труда, большей сбалансированности между трудовой деятельностью и личной жизнью, - заявил генеральный секретарь Профсоюза работников железнодорожного и морского транспорта Мик Кэш. - Сейчас настала очередь руководства Eurostar выйти с новыми предложениями и сесть за стол переговоров".