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Железнодорожники ФРГ начали общенациональную забастовку

Железнодорожники ФРГ начали общенациональную забастовку В Германии машинисты грузовых поездов 23 января в 18:00 по местному времени (21:00 бакинское время) приступили к общенациональной забастовке с требованием поднять зарплату.
Другие страны
23 января 2024 г. 22:23
Железнодорожники ФРГ начали общенациональную забастовку

В Германии машинисты грузовых поездов 23 января в 18:00 по местному времени (21:00 бакинское время) приступили к общенациональной забастовке с требованием поднять зарплату.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает портал Tagesschau.

Уточняется, что к забастовке призвал профсоюз немецких машинистов (GDL), который возглавляется Клаусом Везельски. GDL намерена со вторника остановить значительную часть грузовых перевозок, с 02:00 по местному времени (05:00 бакинское время) среды к стачке присоединятся машинисты пассажирских поездов.

Согласно порталу, это четвертая и самая продолжительная забастовка профсоюзов на сегодняшний день в Германии. Ожидается, что это вызовет значительные ограничения региональных перевозок, а также окажет влияние на промышленность ФРГ.

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