Железнодорожники Британии начали забастовку накануне финала Кубка Англии

Более 20 тыс. сотрудников британских железнодорожных компаний начали забастовку в преддверии финала Кубка Англии по футболу.

Более 20 тыс. сотрудников британских железнодорожных компаний начали забастовку в преддверии финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

Финал Кубка Англии пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 3 июня. За трофей будут бороться "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Более 20 тыс. железнодорожных сотрудников в Англии начали 24-часовую забастовку, которая приведет к отмене половины перевозок на затронутых линиях, в рамках продолжающегося спора с компаниями-операторами поездов из-за рабочих мест, зарплаты и условий труда", - говорится в сообщении издания.

Забастовка затронет большинство железнодорожных операторов в Англии, а также некоторые службы, предоставляющие сообщение с Шотландией и Уэльсом.

Кроме того, более 12 тыс. членов профсоюза машинистов ASLEF выйдут на пикеты в субботу, непосредственно в день проведения финала Кубка Англии. Это приведет к тому, что работать будут только 40% железнодорожных служб, отмечает издание.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.