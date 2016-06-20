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    Железнодорожная станция Эль-Фаллуджи перешла под контроль иракской армии

    Власти Ирака в пятницу заявили о взятии под контроль большей части Эль-Фаллуджи

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Иракские войска установили контроль над железнодорожной станцией города Эль-Фаллуджа, большая часть которого уже освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство". 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Иракские силы безопасности установили контроль над железнодорожной станцией Эль-Фаллуджи", - заявил источник.

    Власти Ирака в пятницу заявили о взятии под контроль большей части Эль-Фаллуджи, отметив, что в городе остались только небольшие очаги сопротивления ИГ. Город к западу от Багдада находился под контролем террористов с начала 2014 года.

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