Железнодорожная станция Эль-Фаллуджи перешла под контроль иракской армии

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Иракские войска установили контроль над железнодорожной станцией города Эль-Фаллуджа, большая часть которого уже освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Иракские силы безопасности установили контроль над железнодорожной станцией Эль-Фаллуджи", - заявил источник.

Власти Ирака в пятницу заявили о взятии под контроль большей части Эль-Фаллуджи, отметив, что в городе остались только небольшие очаги сопротивления ИГ. Город к западу от Багдада находился под контролем террористов с начала 2014 года.