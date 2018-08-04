 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жаркая погода во Франции вынудила власти страны отключить несколько реакторов АЭС

    © Christian GUY/ globallookpress.com

    Баку. 4 августа.REPORT.AZ/ Французские энергетики отключили несколько реакторов АЭС из-за установившейся в стране экстремальной жары, передает Report со ссылкой на RT.

    По данным СМИ, один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен 3 августа, а днём ранее остановили реактор АЭС Сент-Альбан.

    Отмечается, что это было сделано, чтобы избежать ещё большего повышения температуры в водоёмах, вода из которых используется для охлаждения реакторов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi