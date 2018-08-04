Жаркая погода во Франции вынудила власти страны отключить несколько реакторов АЭС

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Баку. 4 августа.REPORT.AZ/ Французские энергетики отключили несколько реакторов АЭС из-за установившейся в стране экстремальной жары, передает Report со ссылкой на RT.

По данным СМИ, один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен 3 августа, а днём ранее остановили реактор АЭС Сент-Альбан.

Отмечается, что это было сделано, чтобы избежать ещё большего повышения температуры в водоёмах, вода из которых используется для охлаждения реакторов.