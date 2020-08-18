Жара в Токио привела к гибели 79 человек

По меньшей мере 79 человек умерли от воздействия жаркой погоды в Токио с начала августа.

По меньшей мере 79 человек умерли от воздействия жаркой погоды в Токио с начала августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Более 80 процентов всех умерших - это люди в возрасте старше 70 лет. Многие погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.

Днем ранее, в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда два года назад. В Токио на этой неделе также установилась жаркая погода, столбик термометра поднялся до 36 градусов.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. Однако в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.