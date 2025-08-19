Жара в Испании унесла жизни более 2,6 тыс. человек

С начала лета в Испании зафиксировано 2635 случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами.
Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на Систему ежедневного мониторинга смертности (MoMo) Института Карлоса III.
По данным института, почти половина смертей - 1149 случаев - пришлась на волну жары с 3 по 18 августа.
На Канарских островах за лето зарегистрирован 51 случай, из них 15 - в августе и 36 - в июле.
"Подавляющее большинство смертей, связанных с жарой, приходится на людей старше 65 лет (2529) и, в частности, на людей старше 75 лет (2347, из которых 1747 были в возрасте 85 лет и старше)", - говорится в сообщении.
По данным системы, по половому признаку 1579 человек составили женщины, а 1056 - мужчины.
Таким образом, по оценкам экспертов, 2635 смертей этим летом в Испании связаны с высокими температурами, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их было 1856.