Жара в Испании унесла жизни более 2,6 тыс. человек

Другие страны
19 августа 2025 г. 19:27
С начала лета в Испании зафиксировано 2635 случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами.

Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на Систему ежедневного мониторинга смертности (MoMo) Института Карлоса III.

По данным института, почти половина смертей - 1149 случаев - пришлась на волну жары с 3 по 18 августа.

На Канарских островах за лето зарегистрирован 51 случай, из них 15 - в августе и 36 - в июле.

"Подавляющее большинство смертей, связанных с жарой, приходится на людей старше 65 лет (2529) и, в частности, на людей старше 75 лет (2347, из которых 1747 были в возрасте 85 лет и старше)", - говорится в сообщении.

По данным системы, по половому признаку 1579 человек составили женщины, а 1056 - мужчины.

Таким образом, по оценкам экспертов, 2635 смертей этим летом в Испании связаны с высокими температурами, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их было 1856.

