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    Жара в Греции поставила новый европейский рекорд

    1 июля, воздух в окрестностях Ираклиона на Крите прогрелся до 45,9 градусов

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Европейский температурный рекорд поставила в субботу жара в Греции — 45,9 градуса по Цельсию.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт meteo.gr.

    Такая температура была отмечена в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите.

    В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

    По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов.

    В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.

    "Падение" температуры на десять градусов — до 33-34 градусов ожидается в понедельник.

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