​Жара в Европе бьет температурные рекорды

Жаркая погода, установившаяся в конце июня в ряде районов Европы, представляет "большую опасность для здоровья людей, сельского хозяйства и окружающей среды". Жара уже побила несколько тепловых рекордов в Старом Свете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), проанализировавшая погодные аномалии последних дней.

Среди примечательных новых рекордов европейских стран - зафиксированные 28 июня во французском городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар) 45,9 градусов Цельсия. Это самая высокая температура из когда-либо регистрировавшихся на территории Франции.

В Германии новый температурный рекорд с 30 июня составляет 39,6 градуса. В Чехии новый национальный рекорд в 38,9 градуса был установлен 26 июня.

На нынешней неделе метеорологи ожидают в центральных районах Европы температуру на 3-6 градусов выше долгосрочных средних значений, а на остальной части Старого Света - на 1-3 градуса выше. В Восточной Европе волны тепла могут сопровождаться засухой.

В ВМО напоминают, что нынешняя волна тепла в Европе последовала за "экстремальными тепловыми эпизодами в Австралии, Индии, Пакистане и некоторых районах Ближнего Востока".