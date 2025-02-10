Жапаров поддержал призыв Маска закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал призыв американского миллиардера Илона Маска закрыть финансируемые правительством США медиа-проекты "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал призыв американского миллиардера Илона Маска закрыть финансируемые правительством США медиа-проекты "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Как сообщает Report , об этом Жапаров заявил в коротком интервью местному агентству Кабар.

"Дональд Трамп и Илон Маск - они оба миллиардеры. Они прекрасно понимают, что деньги с неба не падают. Они хотят прекратить бессмысленную трату денег американцев", - сказал кыргызский лидер.

По словам политика, сегодня любая информация распространяется по миру за пять минут и люди "не нуждаются" в новостях "Радио Свободы".