Жапаров поддержал призыв Маска закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал призыв американского миллиардера Илона Маска закрыть финансируемые правительством США медиа-проекты "Голос Америки" и "Радио Свобода".
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"Дональд Трамп и Илон Маск - они оба миллиардеры. Они прекрасно понимают, что деньги с неба не падают. Они хотят прекратить бессмысленную трату денег американцев", - сказал кыргызский лидер.
По словам политика, сегодня любая информация распространяется по миру за пять минут и люди "не нуждаются" в новостях "Радио Свободы".