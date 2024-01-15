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Жапаров: Готовившие переворот в Кыргызстане хотели устроить силовые провокации

Жапаров: Готовившие переворот в Кыргызстане хотели устроить силовые провокации Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Киргизстане бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.
Другие страны
15 января 2024 г. 21:25
Жапаров: Готовившие переворот в Кыргызстане хотели устроить силовые провокации

Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Кыргызстане бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью информационному агентству "Кабар".

"В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг", - сказал он, подчеркнув, что готовившие переворот имели корыстные планы.

Жапаров указал, что за Ташовым и Куреновым стоят и другие группы, однако народ за ними не последует.

"Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы. Мы всех хорошо знаем, как свои пять пальцев", - отметил президент республики.

По словам Жапарова, сейчас в Кыргызстане нет никаких оснований для смены власти, а текущее руководство не допустит появления поводов для этого.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности объявил, что Ташов и находящийся в США гражданин республики Куренов готовились совершить в стране насильственный захват власти. Оба они сейчас находятся в розыске. ​​​​

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