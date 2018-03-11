Жандармерия Турции нейтрализовала 1601 террориста

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Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Части жандармерии Турции в 2017 году провели 51798 антитеррористических операций, в результате которых нейтрализован 1601 боевик.

Как передает Report со ссылкой на "Anadolu" в командовании силами жандармерии Турции сообщили агентству «Анадолу», что в операциях, проведенных в различных турецких провинциях, были задействованы отряды спецназа жандармерии.

Из общего числа нейтрализованных террористов 811 были уничтожены, 22 - ранены, 357 - схвачены, 88 - сложили оружие (в целом 1278 боевиков).

Кроме того, ВВС Турции, задействованные в операциях жандармерии, уничтожили 323 террориста.

В рамках операций уничтожено 1807 убежищ террористов, захвачено 1834 винтовки, 100 автоматов, 453 пистолета, 166 гранатометов, минометов и огнеметов, 24 зенитные установки, 71,131 тонны взрывчатых веществ.