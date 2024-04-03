Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения здоровья

Основатель французской правой партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение"), 95-летний Жан-Мари Ле Пен был помещен под опеку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Основатель французской правой партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение"), 95-летний Жан-Мари Ле Пен был помещен под опеку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Как передает Report, об этом сообщает в среду радиостанция RMC.

"Жан-Мари Ле Пен отныне помещен под опеку в облегченной форме", - передает RMC.

Адвокат политика Франсуа Вагнер сообщил радиостанции о том, что это было сделано в феврале 2024 года. Теперь интересы Ле Пена представляют три его дочери: Мари-Каролин, Янн и Марин, которая является лидером фракции "Национального объединения" во французском парламенте.

По информации радиостанции Europe 1, решение об опеке было принято судом по просьбе семьи Ле Пена по результатам медицинской экспертизы. Как напоминает Europe 1, здоровье Жан-Мари Ле Пена сильно ухудшилось в 2023 году из-за проблем с сердцем. В апреле прошлого года французский политик был госпитализирован в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году был исключен из партии. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.