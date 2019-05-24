Юнкер: Греция обманом вступила в ЕС

Власти Греции в 2001 году подтасовали статистику, чтобы вступить в Европейский союз.

Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете Bild заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Евро - наша общая валюта и это необратимо. Валютный союз должен быть устойчивым, крепче чем брак, иначе никто не поверит в это. Вот почему мы должны быть максимально внимательны при приеме новых стран в Еврозону. Это правда, что в 2001 году Греция стала членом объединения после подтасовки статистических данных", - заявил глава Еврокомиссии.

Он признался, что до сих пор винит себя в том, что это произошло.

Напомним, что в 2001 году Жан-Клод Юнкер был министром финансов Люксембурга и выступал категорически против того, чтобы общеевропейский статистический орган занимался статистикой национальных экономик. Сейчас, на посту главы Еврокомиссии, Юнкер признает, что это была ошибочная позиция.

Он также высказался против того, чтобы Греция в период экономического кризиса покинула еврозону, так как это несло риски для стабильности всей системы.

"Если бы страна вышла из еврозоны, евро бы рухнул. А до сих пор поддержка евро не стоила никому ни евро", - добавил глава Еврокомиссии.