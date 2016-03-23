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    Жан-Клод Юнкер: Евросоюзу необходим союз по безопасности

    «Нужен союз по энергетике, по рынкам капитала, по экономике, монетарный союз, но мы думаем, что нужен и союз по безопасности»

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Евросоюзу необходим союз по безопасности", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    Об этом Юнкер заявил на пресс-конференции после встречи с премьером Франции.

    «Нужен союз по энергетике, по рынкам капитала, по экономике, монетарный союз, но мы думаем, что нужен и союз по безопасности», — сказал лава Еврокомиссии.

    По официальным данным, при взрывах в Брюсселе погиб 31 человек, еще 250 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «ИГИЛ».

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