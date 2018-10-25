Жалоба американки в полицию на злоумышленника предотвратила стрельбу в школах

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Американка Коберли Булл пожаловалась в полицию на угрожавшему ей жителю штата Кентукки Дилану Джэрреллу, которому стражи порядка помешали устроить стрельбу в ряде местных школ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Булл получила в Facebook от Джэррелла, с которым она до этого момента никогда не общалась, несколько писем с оскорблениями расистского характера и угрозами в адрес ее трех чернокожих детей. Жительница штата Нью-Джерси обнаружила на странице злоумышленника в соцсети его фотографию с огнестрельным оружием, после чего решила сообщить о нем в полицию Кентукки.

Как отмечает телеканал, американке "удалось предотвратить страшную трагедию", полицейские обнаружили у 21-летнего американца несколько единиц стрелкового оружия, 200 патронов, а также подробный план нападения на несколько местных школ.

"Этот молодой человек задумал пойти в школы и вызвать там хаос. У него были необходимые средства, умысел и единственное, что стояло между ним и злом, которое он бы сотворил в школе, - это правоохранительные органы", - отметил начальник одного из местных отделений полиции Рик Сандерс.

Джэрреллу предъявили обвинения по пунктам, связанным с террористической деятельностью. В полиции сообщили, что обнаружили доказательства "реальной и непосредственной угрозы" школам, расположенным недалеко от места проживания подсудимого.

Ранее сообщалось, что в штате Кентуки в результате стрельбы в супермаркете пострадали по меньшей мере два человека.

Инциденты со стрельбой в школах США за 19 лет затронули свыше 208 тысяч детей.