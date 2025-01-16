Зерновой терминал мощностью 1,5 млн тонн построят на Каспии

Ведущий посредник в глобальной торговле, логистике и промышленности – компания ОАЭ ADPORTS и владелец-застройщик многофункционального морского терминала Sarzha в порту Курык, Казахстан – компания SEMURG INVEST LLP подписали Учредительное соглашение касате

Новый зерновой терминал на побережье Каспия в порту Курык строится в Казахстане.

Как передает казахстанское бюро Report, после завершения первой фазы строительства терминал будет иметь мощность 570 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Со строительством второй фазы мощность терминала должна достигнуть 1,5 млн тонн в год.

Общий объем инвестиций в Sarzha Grain Terminal составит чуть более $50 млн. Завершение первой фазы запланировано на вторую половину 2026 года.

Проектировщики считают, что это даст новый импульс развитию Среднего коридора и реализации дорожной карты развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года, утвержденной правительством Республики Казахстан.

Проект направлен на диверсификацию экспортных маршрутов для казахстанских товаров, увеличение экспортного и транзитного потенциала Транскаспийского маршрута.