Зерновой терминал мощностью 1,5 млн тонн построят на Каспии

Новый зерновой терминал на побережье Каспия в порту Курык строится в Казахстане.
Как передает казахстанское бюро Report, после завершения первой фазы строительства терминал будет иметь мощность 570 тыс. тонн зерновых грузов в год.
Со строительством второй фазы мощность терминала должна достигнуть 1,5 млн тонн в год.
Общий объем инвестиций в Sarzha Grain Terminal составит чуть более $50 млн. Завершение первой фазы запланировано на вторую половину 2026 года.
Проектировщики считают, что это даст новый импульс развитию Среднего коридора и реализации дорожной карты развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года, утвержденной правительством Республики Казахстан.
Проект направлен на диверсификацию экспортных маршрутов для казахстанских товаров, увеличение экспортного и транзитного потенциала Транскаспийского маршрута.