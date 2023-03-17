Зерновая сделка косвенно влияет на цены на пшеницу для Японии

Япония не закупает пшеницу в России или Украине, однако продление сделки по вывозу зерновых по Черному морю оказывает воздействие и на нее, поскольку способствует снижению общемировых цен на продовольствие.

Япония не закупает пшеницу в России или Украине, однако продление сделки по вывозу зерновых по Черному морю оказывает воздействие и на нее, поскольку способствует снижению общемировых цен на продовольствие.

Как передает Report, об этом в пятницу заявил ТАСС представитель отдела внешней торговли японского Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

"Япония не импортирует пшеницу из России или Украины, и поэтому нынешнее продление зерновой сделки непосредственно не влияет на нашу страну. Однако оно сказывается на общемировой конъюнктуре и воздействует на формирование цен, по которым Япония закупает зерновые в США, Канаде и Австралии. В этом плане договоренность о черноморском вывозе пшеницы имеет косвенное влияние и на нашу страну", - сказал он.

Чиновник отметил, что Япония ориентируется на цены на зерновые, которые формируются на Чикагской товарной бирже. "Они понизились в прошлом году при заключении черноморской сделки, - сказал он. - Есть ощущение, что цены вновь упали и сейчас при продлении этой договоренности".

Япония ввозит из-за границы до 90% необходимой ей пшеницы. Для стабилизации рынка ее в основном закупают централизованно по правительственным каналам и затем перепродают мукомольным компаниям и производителям продовольственных товаров. С апреля по сентябрь Токио принял решение поднять внутренние оптовые цены на 5,6% по сравнению с предыдущим полугодием из-за роста расходов на импорт зерновых.