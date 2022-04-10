Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Занимающий четвертое место в первом туре выборов президента Франции крайне правый Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Занимающий четвертое место в первом туре выборов президента Франции крайне правый Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказал Э.Земмур, выступая в своем штабе.

"У нас были расхождения с Марин Ле Пен, я не буду перечислять весь список... Но если соперником Марин Ле Пен выступает человек, которые позволил пустить во Францию 2 миллиона мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы в ходе своей кампании, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен", - сказал Земмур, выступая в своем штабе.

Отметим, что по первым данным exit poll, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент страны Эмманюэль Макрон, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.