Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Занимающий четвертое место в первом туре выборов президента Франции крайне правый Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"У нас были расхождения с Марин Ле Пен, я не буду перечислять весь список... Но если соперником Марин Ле Пен выступает человек, которые позволил пустить во Францию 2 миллиона мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы в ходе своей кампании, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен", - сказал Земмур, выступая в своем штабе.
Отметим, что по первым данным exit poll, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент страны Эмманюэль Макрон, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.