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Землю ждет шестая волна массового вымирания

Землю ждет шестая волна массового вымирания Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания.
Другие страны
9 января 2022 г. 03:46
Землю ждет шестая волна массового вымирания

Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания.

Как передает Report, с таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.

"Массовое вымирание - лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", - сказал Эрлих.

Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.

"Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого - слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.

Ранее Всемирный фонд дикой природы предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны.

На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Опустошение было историческим, поскольку 76 процентов видов в мире были уничтожены ударом астероида и его последующими последствиями.

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