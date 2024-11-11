Землетрясения на востоке Кубы повредили энергетическую инфраструктуру

Землетрясения, произошедшие в воскресенье на востоке Кубы, повредили там электро-энергетическую инфраструктуру.

Землетрясения, произошедшие в воскресенье на востоке Кубы, повредили там электро-энергетическую инфраструктуру.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила кубинская национальная энергетическая компания.

Отмечается, что в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, где были зафиксированы подземные толчки, есть повреждения трансформаторов и кабелей. Там вновь есть сбои в работе национальной электро-энергетической системы, ведутся работы по ее восстановлению.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух мощных толчках амплитудами 5,9 и 6,8 у берегов Кубы. Президент республики Мигель Диас-Канель написал в X, что в регионе сошли оползни и есть разрушения.

О погибших информации нет.