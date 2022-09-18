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Землетрясения на Тайване, есть погибший и раненые

Землетрясения на Тайване, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб, 79 получили ранения в воскресенье в результате мощного землетрясения магнитудой 6,8 на востоке Тайваня. О
Другие страны
18 сентября 2022 г. 23:43
Землетрясения на Тайване, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, 79 получили ранения в воскресенье в результате мощного землетрясения магнитудой 6,8 на востоке Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило центральное информационное агентство этого китайского острова.

Удары подземной стихии повредили мосты, дороги, постройки и объекты инфраструктуры. В поселке Юйли уезда Хуалянь под обломками погиб рабочий цементного завода. В том же населенном пункте обрушился трехэтажный дом, на первом этаже которого находился круглосуточный магазин 7-Eleven. Под завалами оказались четверо человек, включая женщину и ее пятилетнюю дочь. Спасателям понадобилось более трех часов, чтобы вызволить их наружу.

Еще трех пострадавших пришлось доставать из-под обломков моста Гаоляо, развалившегося на части. В городе Таоюань несколько человек получили ранения в результате частичного обрушения потолка в крытом зале для игры в бадминтон. В уезде Хуалянь на железнодорожной станции Дунли сошли с рельсов несколько вагонов состава. В ряде горных районов были отмечены оползни и камнепады, что повлекло эвакуацию оттуда сотен туристов.

В результате стихийного бедствия в некоторых поселках было нарушено электроснабжения. По данным властей, причинен ущерб зданиям 72 школ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTayvanda zəlzələ olub, ölən və xəsarət alanlar var

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