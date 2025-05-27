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Землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 произошли на японском острове Хоккайдо

Землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 произошли на японском острове Хоккайдо Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 зарегистрированы за минувшие сутки на японском о. Хоккайдо.
Другие страны
27 мая 2025 г. 05:18
Землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 произошли на японском острове Хоккайдо

Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,4 зарегистрированы за минувшие сутки на японском о. Хоккайдо.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали вечером в понедельник на юге Хоккайдо на глубине 54 км. Второй подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в ночь на вторник в том же районе на глубине 42 км", - рассказал собеседник агентства.

Оба сейсмических события в населенных пунктах Сахалинской области РФ не ощутили, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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