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Землетрясение в Японии, пострадали 69 человек

Землетрясение в Японии, пострадали 69 человек По меньшей мере 69 человек пострадали, один погиб в результате сильного землетрясения, которое произошло в среду на северо-востоке Японии.
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16 марта 2022 г. 22:59
Землетрясение в Японии, пострадали 69 человек

По меньшей мере 69 человек пострадали, один погиб в результате сильного землетрясения, которое произошло в среду на северо-востоке Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

О каких-либо серьезных разрушениях не сообщается. Около 130 тыс домов в префектурах Фукусима и Мияги остаются без света. Подача электроэнергии в восточных префектурах, включая Токио, восстановлена.

Из-за землетрясения магнитудой 7,3 у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. К настоящему времени волны высотой 20-30 см были зафиксированы в префектуре Мияги. Сейсмологи предупреждают о повторных толчках в течение недели.

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