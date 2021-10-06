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Землетрясение в Японии, есть пострадавшие

Землетрясение в Японии, есть пострадавшие Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии.
Другие страны
6 октября 2021 г. 07:02
Землетрясение в Японии, есть пострадавшие

Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

В префектурах Аомори и Иватэ пострадали три человека. Женщина 80 лет получила ушиб головы после того, как на нее упал телевизор, 70-летняя женщина получила ранения при падении, а еще одна повредила плечо, "поддерживая шкаф", чтобы он не упал.

Метеорологи предупреждают, что афтершоки продлятся в этом районе еще неделю, особенно сильными они будут в ближайшие 2-3 дня.

Правительство создало экстренный штаб при канцелярии премьер-министра.

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Тихом океане у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии в 2.46. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах.

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