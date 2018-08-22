Землетрясение в Венесуэле местами привело к обрушению стен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Произошедшее в Венесуэле землетрясение ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания, очевидцы публикуют видео в социальных сетях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, толчки продолжались несколько десятков секунд, двигались целые дома, в окнах в такт дрожали стекла, на парковках тряслись машины.

Множество людей вышли на улицы.

Стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Луис Ревероль в Twitter призвал сограждан сохранять спокойствие.

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в штате Сукре в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о возможных разрушениях и жертвах пока нет.