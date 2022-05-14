Землетрясение в Перу, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения в Перу 12 мая, еще восемь получили травмы.

По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения в Перу, еще восемь получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью радиостанции RPP один из руководителей Национального института гражданской обороны Мигель Ямасаки.

Он посетовал на то, что население "не понимает, что живет в очень сейсмически активной стране", и не исключил, что в будущем в Перу может произойти мощное землетрясение. "Эта энергия не высвобождалась более 270 лет, и это может произойти в любой момент, - сказал Ямасаки. - Несмотря на то, что мы это знаем, продолжаем проводить образовательные кампании, учения, мы все еще это не усвоили".

По данным Национального сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. Его очаг залегал на глубине 49 км, а эпицентр был расположен в 30 км к западу от города Чилька в провинции Каньете в центральной части республики.