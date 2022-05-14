О нас
Аудио новости

Землетрясение в Перу, есть погибший и раненые

Землетрясение в Перу, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения в Перу 12 мая, еще восемь получили травмы.
Другие страны
14 мая 2022 г. 00:08
Землетрясение в Перу, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения в Перу, еще восемь получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью радиостанции RPP один из руководителей Национального института гражданской обороны Мигель Ямасаки.

Он посетовал на то, что население "не понимает, что живет в очень сейсмически активной стране", и не исключил, что в будущем в Перу может произойти мощное землетрясение. "Эта энергия не высвобождалась более 270 лет, и это может произойти в любой момент, - сказал Ямасаки. - Несмотря на то, что мы это знаем, продолжаем проводить образовательные кампании, учения, мы все еще это не усвоили".

По данным Национального сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. Его очаг залегал на глубине 49 км, а эпицентр был расположен в 30 км к западу от города Чилька в провинции Каньете в центральной части республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peruda zəlzələ olub, ölən və xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi